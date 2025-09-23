Трамп обсудит с Европой усиление давления на Россию

Трамп обсудит с европейскими лидерами сокращение импорта энергоносителей из РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудит с европейскими лидерами возможное сокращение импорта российских энергоносителей в страны региона. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Европе необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все просто теряем кучу времени, поэтому я готов к обсуждению этого вопроса. Мы обсудим это сегодня со всеми представителями европейских стран, которые собрались здесь», — отметил американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал абсурдом политику европейских стран по отношению к России. В частности, он призвал их ввести дополнительные санкции на импорт российских энергоресурсов.

Госсекретарь США указывал, что Соединенные Штаты не настроены принимать новые меры против России, до тех пор пока страны Европы покупают российскую нефть.