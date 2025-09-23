Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 23 сентября 2025Мир

Трамп обсудит с Европой усиление давления на Россию

Трамп обсудит с европейскими лидерами сокращение импорта энергоносителей из РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудит с европейскими лидерами возможное сокращение импорта российских энергоносителей в страны региона. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Европе необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все просто теряем кучу времени, поэтому я готов к обсуждению этого вопроса. Мы обсудим это сегодня со всеми представителями европейских стран, которые собрались здесь», — отметил американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал абсурдом политику европейских стран по отношению к России. В частности, он призвал их ввести дополнительные санкции на импорт российских энергоресурсов.

Госсекретарь США указывал, что Соединенные Штаты не настроены принимать новые меры против России, до тех пор пока страны Европы покупают российскую нефть.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости