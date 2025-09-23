Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 23 сентября 2025Мир

США назвали политику Европы по отношению к России абсурдной

NBC: Госсекретарь США Рубио назвал политику Европы по отношению к РФ абсурдной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал абсурдом политику европейских стран по отношению к России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, текс разговора опубликован на официальном сайте американского Госдепа.

«Я думаю, что Европе тоже важно ввести санкции. Сейчас некоторые страны Европы продолжают покупать огромные объемы нефти и газа у России, что абсурдно. Они просят США ввести дополнительные санкции», — сказал глава дипведомства.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни призвал Запад быстро ввести вторичные санкции против России для существенного усиления давления на российского лидера Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Российского блогера попросили заочно арестовать

    Показаны внутренности самого тонкого смартфона Apple

    Трамп пригрозил России

    Трамп резко раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей

    Двое подростков жестоко расправились с российскими пенсионерами у них в квартире

    Трамп назвал основных спонсоров конфликта на Украине

    Трампа поблагодарили за предотвращение войны Армении, Камбоджи, Руанды и Диснейленда

    США вложат миллиарды долларов в экономику постсоветской страны

    Появилось видео со спящими в московском аэропорту на матрасах пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости