США назвали политику Европы по отношению к России абсурдной

NBC: Госсекретарь США Рубио назвал политику Европы по отношению к РФ абсурдной

Госсекретарь США Марко Рубио назвал абсурдом политику европейских стран по отношению к России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, текс разговора опубликован на официальном сайте американского Госдепа.

«Я думаю, что Европе тоже важно ввести санкции. Сейчас некоторые страны Европы продолжают покупать огромные объемы нефти и газа у России, что абсурдно. Они просят США ввести дополнительные санкции», — сказал глава дипведомства.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни призвал Запад быстро ввести вторичные санкции против России для существенного усиления давления на российского лидера Владимира Путина.