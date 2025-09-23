Премьер Канады призвал к скорейшему введению дополнительных санкций против России

Bloomberg: Карни хочет, чтобы Запад быстро ввел вторичные санкции против России

Премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы Запад быстро ввел вторичные санкции против России для существенного усиления давления на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Карни заявил, что он лично выступал за использование подобных рестрикций в обсуждениях с союзниками и считает «возможным», что администрация президента США Дональда Трампа и европейские страны в конечном итоге пойдут на это.

«Я скажу, что США неоднократно поднимали этот вопрос как возможный. По мнению Канады, и ряд европейских стран разделяют эту точку зрения, нам следует как можно скорее приступить к этому, поскольку это действительно самый большой невоенный сдерживающий фактор», — сказал он.

Канадский премьер подчеркнул, что вторичные санкции «могут быть невероятно мощными», а при разумном уведомлении, например, с задержкой в ​​два-три месяца, у финансовых учреждений будет время «соответствующим образом реорганизовать отношения». Он также добавил, что задержка может вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против России в случае выполнения двух условий. Он пойдет на это в случае, если все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда они прекратят покупать нефть у России.