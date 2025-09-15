В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

Профессор Миршаймер: Трамп отложит новые санкции против России для унижения ЕС

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом он высказался на YouTube-канале Deep Dive.

Миршаймер раскрыл замысел Трампа в отношении России и подчеркнул, что американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Евросоюза.

«Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России», — отметил он.

По мнению профессора, Трамп уверен, что не следует учитывать мнение Европы в этом вопросе. Это может усилить раскол между Вашингтоном и Евросоюзом.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.