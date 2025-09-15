Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 15 сентября 2025Мир

В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

Профессор Миршаймер: Трамп отложит новые санкции против России для унижения ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом он высказался на YouTube-канале Deep Dive.

Миршаймер раскрыл замысел Трампа в отношении России и подчеркнул, что американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Евросоюза.

«Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России», — отметил он.

По мнению профессора, Трамп уверен, что не следует учитывать мнение Европы в этом вопросе. Это может усилить раскол между Вашингтоном и Евросоюзом.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

    Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

    Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

    В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

    Украинские военные отравились своим же ядом

    Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

    Раскрыты потери ВСУ за одну неделю

    Минпросвещения поспорило с СПЧ о нагрузке для школьников в России

    В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости