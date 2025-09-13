Мир
15:03, 13 сентября 2025Мир

Трамп назвал два условия «серьезных санкций» против России

Трамп: Серьезные санкции против РФ введут при условии согласия всех стран НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США введут «серьезные санкции» против России в случае выполнения двух условий. Их в сети Truth Social назвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.

Ранее Трамп заявил, что возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

Также в сентябре издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские лидеры убедили президента США в том, что Россию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны.

    Все новости