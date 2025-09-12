Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 12 сентября 2025Мир

Стало известно об изменении позиции Трампа в отношении России

Politico: Европа убедила Трампа встать на их сторону в отношении России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — передает журнал слова одного из дипломатов Европейского союза (ЕС).

По словам другого дипломата, Европа ожидает «горячих дискуссий» с Вашингтоном о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве. Отмечается, что для этого ЕС предстоит убедить «непредсказуемый» Белый дом договориться о том, как это сделать.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пригласил его в Москву и отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам. Однако Зеленский отказался от предложения.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на продолжение российско-украинских переговоров, главы делегаций находятся в прямом контакте.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости