«Пусть приезжает в Москву». Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин в Пекине пригласил Зеленского в Москву по просьбе Трампа

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине оценил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и ее перспективы.

«Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи», — сказал глава государства.

Вместе с тем российский лидер отметил, что полномочия Зеленского давно истекли, поэтому фактически он является «действующим главой администрации». В связи с чем, считает Путин, его возможная встреча с Зеленским — «это путь в никуда».

Фото: Стрингер / РИА Новости

Путин пригласил Зеленского в Москву

Несмотря на это, российский лидер все-таки допустил ее проведение. В качестве места встречи с украинским политиком Путин предложил Москву.

Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву Владимир Путин президент России

Также глава государства отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

Аналогичное предложение Путин озвучивал 18 августа во время телефонного разговора с американским коллегой.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Путин раскрыл просьбу Трампа насчет Зеленского

Также российский лидер рассказал, что встретиться с украинским лидером его попросил президент США Дональд Трамп.

Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно» Владимир Путин президент России

Сам Трамп заявлял, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского, 19 августа — после переговоров с российским коллегой на Аляске и последующей встречи с Зеленским и лидерами стран Европейского союза. По его мнению, политики смогут найти общий язык. Также он предполагал, что после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться трехсторонние переговоры с его участием.

Однако уже 22 августа американский политик заявил, что встреча Путина и Зеленского может не дать искомого результата, а спустя еще несколько дней допустил, что встреча все-таки может не состояться. Аналогичное заявление он сделал и 30 августа.

«Я не знаю, состоится ли двухсторонняя встреча [Путина и Зеленского]. Но трехсторонняя [с участием России, Украины и США] состоится», — констатировал Трамп.

Вероятность встречи Путина и Зеленского оценили

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин может встретиться с Зеленским, но лишь тогда, когда будет готова повестка. «Эта повестка вообще не готова», — указал дипломат.

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что встреча президентов России и Украины возможна только при стремлении лидеров к мирному решению конфликта. «Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет», — заявил он.

Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече — непонятно Алексей Чепа депутат Госдумы

При этом политолог Андрей Суздальцев поделился мнением, что встреча Путина и Зеленского не может пройти в Москве, так как это «было бы в понимании Запада и Евросоюза признанием своего поражения».

По мнению Трампа, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. Трамп также подчеркнул неприязнь Зеленского к президенту России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политики пока просто не готовы к встрече.

Американское издание Politico, в свою очередь, полагает, что Путин вряд ли встретится с лидером Украины, так как встреча придаст последнему политическую легитимность.

«Встреча на высшем уровне придала бы Зеленскому политическую легитимность, хотя Кремль уже давно утверждает, что у него ее нет», — говорится в материале.