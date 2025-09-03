Бывший СССР
18:50, 3 сентября 2025

«Пусть приезжает в Москву». Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин в Пекине пригласил Зеленского в Москву по просьбе Трампа
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине оценил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и ее перспективы.

«Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи», — сказал глава государства.

Вместе с тем российский лидер отметил, что полномочия Зеленского давно истекли, поэтому фактически он является «действующим главой администрации». В связи с чем, считает Путин, его возможная встреча с Зеленским — «это путь в никуда».

Фото: Стрингер / РИА Новости

Путин пригласил Зеленского в Москву

Несмотря на это, российский лидер все-таки допустил ее проведение. В качестве места встречи с украинским политиком Путин предложил Москву.

Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву

Владимир Путинпрезидент России

Также глава государства отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

Аналогичное предложение Путин озвучивал 18 августа во время телефонного разговора с американским коллегой.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Путин раскрыл просьбу Трампа насчет Зеленского

Также российский лидер рассказал, что встретиться с украинским лидером его попросил президент США Дональд Трамп.

Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно»

Владимир Путинпрезидент России

Сам Трамп заявлял, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского, 19 августа — после переговоров с российским коллегой на Аляске и последующей встречи с Зеленским и лидерами стран Европейского союза. По его мнению, политики смогут найти общий язык. Также он предполагал, что после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться трехсторонние переговоры с его участием.

Однако уже 22 августа американский политик заявил, что встреча Путина и Зеленского может не дать искомого результата, а спустя еще несколько дней допустил, что встреча все-таки может не состояться. Аналогичное заявление он сделал и 30 августа.

«Я не знаю, состоится ли двухсторонняя встреча [Путина и Зеленского]. Но трехсторонняя [с участием России, Украины и США] состоится», — констатировал Трамп.

Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта
Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта
1 сентября 2025
«Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине
«Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине
Сегодня
Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?
Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?
26 августа 2025

Вероятность встречи Путина и Зеленского оценили

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин может встретиться с Зеленским, но лишь тогда, когда будет готова повестка. «Эта повестка вообще не готова», — указал дипломат.

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что встреча президентов России и Украины возможна только при стремлении лидеров к мирному решению конфликта. «Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет», — заявил он.

Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече — непонятно

Алексей Чепадепутат Госдумы

При этом политолог Андрей Суздальцев поделился мнением, что встреча Путина и Зеленского не может пройти в Москве, так как это «было бы в понимании Запада и Евросоюза признанием своего поражения».

По мнению Трампа, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. Трамп также подчеркнул неприязнь Зеленского к президенту России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политики пока просто не готовы к встрече.

Американское издание Politico, в свою очередь, полагает, что Путин вряд ли встретится с лидером Украины, так как встреча придаст последнему политическую легитимность.

«Встреча на высшем уровне придала бы Зеленскому политическую легитимность, хотя Кремль уже давно утверждает, что у него ее нет», — говорится в материале.

