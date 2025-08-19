Стало известно о предложении Путина встретиться с Зеленским в Москве

AFP: Путин во время звонка с Трампом предложил Зеленскому встретиться в Москве

Президент России Владимир Путин во время звонка с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести в Москве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источник сообщает французское агентство AFP, передает телеканал BFMTV.

«Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом накануне предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.