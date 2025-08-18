Трамп оценил способность Зеленского и Путина найти общий язык

Трамп: Зеленский и Путин смогут найти общий язык для урегулирования на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский смогут найти общий язык для мирного урегулирования конфликта, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил на встрече с украинским президентом и европейскими лидерами в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп выразил мнение, что Зеленский и Путин смогут достичь каких-нибудь договоренностей. Кроме того, президент уверен, что трехсторонняя встреча с участием двух лидеров состоится, вопрос лишь в том, когда именно.

Трамп также отметил, что ее организация станет следующим шагом в вопросе урегулирования на Украине.

Ранее Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.