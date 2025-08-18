Мир
22:07, 18 августа 2025Мир

Трамп рассказал о следующем шаге в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил о необходимости организации трехсторонней встречи по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп рассказал о следующем шаге в вопросе урегулирования на Украине. Об этом он сообщил во время общения с европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп уточнил, что таким шагом станет организация трехсторонней встречи с участием России и Украины. По его мнению, президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогут договориться о чем-то по мирному урегулированию. Глава Белого дома подчеркнул, что такая встреча состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.

Зеленский во время общения с европейскими лидерами согласился на трехсторонние переговоры.

Ранее Дональд Трамп оценил переговоры с Зеленским. Он отметил, что мероприятия в Белом доме пока идут очень успешно. В свою очередь, украинский лидер также заявил, что провел очень хорошую беседу с Трампом.

