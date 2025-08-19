Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 19 августа 2025РоссияЭксклюзив

Политолог объяснил невозможность встречи Путина и Зеленского в Москве

Политолог Суздальцев: Встреча Путина и Зеленского в РФ стала бы поражением Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Alexander Drago / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве не состоится, так как для Запада это было бы сродни признанию поражения, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очень сомнительно, что Путин предложил бы такой вариант, но даже если бы и предложил, я думаю, что это для того, чтобы как-то подстегнуть президента Украины к решению проблемы урегулирования конфликта. Естественно, господин Зеленский явно не приедет в Москву. Это было бы в понимании Запада и Евросоюза признанием своего поражения», — сказал Суздальцев.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник писало о том, что российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом якобы предложил организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

    В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

    Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

    В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории

    Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

    Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

    Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

    В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

    Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

    В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости