Политолог объяснил невозможность встречи Путина и Зеленского в Москве

Политолог Суздальцев: Встреча Путина и Зеленского в РФ стала бы поражением Киева

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве не состоится, так как для Запада это было бы сродни признанию поражения, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очень сомнительно, что Путин предложил бы такой вариант, но даже если бы и предложил, я думаю, что это для того, чтобы как-то подстегнуть президента Украины к решению проблемы урегулирования конфликта. Естественно, господин Зеленский явно не приедет в Москву. Это было бы в понимании Запада и Евросоюза признанием своего поражения», — сказал Суздальцев.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник писало о том, что российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом якобы предложил организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.