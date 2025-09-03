Россия
В России назвали условие встречи Путина и Зеленского

Депутат Чепа: Зеленский не хочет встречи с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при условии стремлении лидеров к мирному решению конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договоренностям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договоренностям Путина и президента США Дональда Трампа. Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече не понятно», — объяснил депутат.

Чепа подчеркнул, что потенциальная встреча Путина и Зеленского должна способствовать реальному миру и гарантировать неповторение конфликта, что требует согласованности позиций.

«Необходимо стремление к мирному решению. А Зеленский слышит только указания определенных сил. Но это силы войны, которые развязали этот конфликт и продолжают его поддерживать», — считает политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с Путиным и Зеленским заявил, что они не готовы к встрече. По его словам, руководство Турции всегда придерживалось мнения, что конфликт на Украине может быть урегулирован путем переговоров, и поэтому предпринимает шаги для продолжения этого процесса.

