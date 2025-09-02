Мир
Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского к встрече

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что они не готовы к встрече. Его слова передает Milliyet.

«Я счел позитивными подходы как президента Зеленского, так и президента Путина. Когда мы предложили продолжить в Турции Стамбульский процесс, [Зеленский] согласился: "Почему бы и нет?" Однако они пока к этому не готовы», — заявил Эрдоган.

По его словам, руководство Турции всегда придерживалось мнения, что конфликт на Украине может быть урегулирован путем переговоров, и поэтому предпринимает шаги для продолжения этого процесса. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара стремится к постепенному повышению уровня переговоров, чтобы преобразовать надежду на мир в конкретные результаты.

Ранее Эрдоган в ходе визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества напомнил Путину о приглашении в Турцию. «Мы ждем вас в нашей стране в ближайшее время», — заявил он.

