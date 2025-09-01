Эрдоган напомнил Путину о приглашении в Турцию

Эрдоган в ходе переговоров напомнил Путину о приглашении в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган напомнил российскому лидеру Владимиру Путину о приглашении в Турцию. Об этом сообщает TRT Haber.

«Мы ждем вас в нашей стране в ближайшее время. Мое приглашение остается в силе», — заявил он. По его словам, страны связывают доверительные отношения, которые развиваются «без каких-либо испытаний».

На встрече главы государств обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов