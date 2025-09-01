Мир
Путин на встрече с Эрдоганом оценил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Путин: Особая роль Турции в украинском урегулировании будет востребована и далее
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил уверенность, что особая роль Турции в украинском урегулировании будет востребована и далее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса», — подчеркнул он.

Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Перед началом встречи делегации двух стран поприветствовали друг друга. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят ряд международных вопросов, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

