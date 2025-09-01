Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом встречи делегации двух стран поприветствовали друг друга.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят ряд международных вопросов, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи Моди заявил, что в Индии с нетерпением ждут визита президента Путина в декабре для проведения ежегодного двустороннего саммита.