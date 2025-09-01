Премьер Индии высказался о визите Путина в страну

Моди: В Индии с нетерпением ждут визита Путина в декабре на ежегодный саммит

В Индии с нетерпением ждут визита президента России Владимира Путина в декабре для проведения ежегодного двустороннего саммита. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает РИА Новости.

«Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года» — сказал индийский политик на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Ранее Путин и Моди поехали на двухсторонние переговоры в ходе саммита в Китае на одном автомобиле Aurus. Премьер Индии отметил, что беседы с российским лидером всегда очень содержательны

Визит президента России в КНР, в ходе которого он примет участие в мероприятиях саммита ШОС, продлится четыре дня. Как сообщил его помощник Юрий Ушаков, глава государства проведет ряд встреч с мировыми лидерами.