06:52, 1 сентября 2025

Моди поделился радостью от встречи с Путиным

Премьер-министр Индии Моди заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Своей радостью политик поделился на странице в социальной сети X.

«Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!» — написал Моди.

В понедельник, 1 сентября, начинается официальная программа саммита ШОС. В частности, состоится заседание Совета глав государств.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств. До этого стало известно, что в КНР главу России лично встретили председатель страны Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань с почетным караулом и красной ковровой дорожкой.

    Все новости