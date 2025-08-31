Стали известны планы Путина во время визита в Китай

Песков: Путин в Китае условился о дополнительных встречах с главами государств

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин во время приема условился о дополнительных двусторонних встречах с главами различных государств и правительств», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча двух лидеров прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

В Китае Путина лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань с почетным караулом и красной ковровой дорожкой. Также президента встретили китайские музыканты, исполнившие «Калинку-малинку».