16:57, 31 августа 2025

Путин обрадовался встрече с Пашиняном

Путин заявил Пашиняну, что рад встрече
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexei Nikolsky / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с заявления, что рад встрече. Его слова передает ТАСС.

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных», — заявил российский лидер.

Встреча двух лидеров произошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В графике четырехдневного визита российского президента в Китай эти переговоры не были запланированы.

Ранее Пашинян допустил выход Армении из Евразийского экономического союза из-за невозможности параллельно быть в Европейском союзе. В июле глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Брюсселе готовы максимально углубить отношения с Ереваном.

