Путин встретился с Пашиняном

Президент России Путин встретился с премьером Армении Пашиняном
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Оба лидера находятся на форуме ШОС в городе Тяньцзинь, официальная программа которого начнется 1 сентября. В графике четырехдневного визита российского президента в Китай эта встреча не была запланирована.

О повестке переговоров двух лидеров не сообщается.

Ранее Пашинян допустил выход Армении из Евразийского экономического союза из-за невозможности параллельно быть в Европейском союзе. В июле глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Брюсселе готовы максимально углубить отношения с Ереваном.

