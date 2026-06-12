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Забота о себе
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17:31, 12 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала россиянам о влиянии позднего ужина и стресса на ЖКТ

Врач Головчанская: Стресс и поздний ужин могут заметно ухудшать состояние ЖКТ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mahir Kart / Shutterstock / Fotodom

Стресс и привычка есть поздно вечером могут заметно ухудшать состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. О влиянии этих привычек на пищеварительную систему она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что органы ЖКТ связаны с головным мозгом. Сигналы идут в обе стороны — от кишечника и желудка к мозгу и обратно. Когда человек находится в стрессе, эта передача может нарушаться. «На фоне стресса возникает неправильная обработка импульса, который идет от внутреннего органа, например кишечника. Поэтому реакция может быть разной. Это может быть боль, проблемы со стулом, запор, вздутие и другие симптомы», — предупредила Головчанская.

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Специалист добавила, что поздний ужин также часто становится причиной сбоев в работе ЖКТ. В такой ситуации повышается вероятность гастроэзофагеального рефлюкса, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод и выше. «Может появиться изжога, кислый или горький привкус во рту, ощущение заброса пищи из желудка. Кишечник вынужден работать ночью, а это в дальнейшем может давать вздутие и дискомфорт», — рассказала гастроэнтеролог.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.

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