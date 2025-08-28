Бывший СССР
Пашинян допустил выход Армении из ЕАЭС

Пашинян допустил выход Армении из ЕАЭС из-за невозможности параллельно быть в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает выход страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за невозможности параллельно быть в Европейском союзе (ЕС). Об этом он рассказал во время брифинга, трансляцию ведет агентство Armenpress на YouTube.

«Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда придет момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение», — заявил Пашинян.

В июле глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС готовы максимально углубить отношения с Арменией. Она также высоко оценила демократические реформы в республике.

В июне Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин описал закон о стремлении Армении ЕС аналогией с двумя стульями. Он также отмечал, что состоять одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно.

