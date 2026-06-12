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17:31, 12 июня 2026Россия

Путин встретился со штурмовиками в Кремле и поблагодарил их

На встрече со штурмовиками в Кремле Путин поблагодарил их за службу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился со штурмовиками в Кремле. Он отметил, что просто хотел увидеть участников специальной военной операции (СВО) и сказать им спасибо, его слова передает ТАСС.

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами [воюют]», — заявил глава государства.

Он добавил, что хотел бы услышать новости о ходе проведения военных действий, а также послушать оценки бойцов о том, что и как следовало бы сделать в зоне СВО, чтобы ускорить процесс достижения целей России в конфликте. Путин подчеркнул, что мнение военных позволит получить «максимальные для Родины результаты».

Ранее Путин рассказал о духовной опоре участников СВО. Он отметил, что бойцов поддерживает все российское сообщество.

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