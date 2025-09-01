Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 1 сентября 2025Россия

Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

Путин: Для мира на Украине должны быть устранены первопричины кризиса
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для урегулирования конфликта на Украине следует устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности. Два необходимых для мира пункта назвал президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Среди главных причин конфликта Путин обозначил госпереворот в Киеве в 2014 году. Украинский кризис возник не из-за «нападения России на Украину», отметил президент, а в результате государственного переворота, который был поддержан и спровоцирован Западом.

«А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — подчеркнул глава государства.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытка втянуть Украину в НАТО повлияла на конфликт

По словам Путина, постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО также являются одной из главных причин украинского конфликта. Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала, что вступление Украины в Североатлантический альянс представляет прямую угрозу безопасности России.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В вопросе украинского кризиса Россия придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой, подчеркнул Путин.

Путин высказался об итогах встречи с Трампом

Президент выразил надежду, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске открывает дорогу к миру.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении [урегулирования украинского конфликта], открывая дорогу к миру на Украине», — сказал он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Политик добавил, что в ходе саммита ШОС намерен детально проинформировать иностранных коллег об итогах переговоров с Трампом.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. Российского главу лично встретили председатель КНР Си Цзиньпинс супругой Пэн Лиюань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

    Суарес плюнул в сотрудника клуба MLS после матча

    В России ввели новые ограничения в отношении дачников

    Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

    Третью сотрудницу скандально известной тюрьмы осудили за секс с двумя заключенными

    Бездомный россиянин оказался серийным убийцей из 90-х

    Звезда фильма «Она — мужчина» показала внешность после увеличения губ

    Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости