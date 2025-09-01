Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

Путин: Для мира на Украине должны быть устранены первопричины кризиса

Для урегулирования конфликта на Украине следует устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности. Два необходимых для мира пункта назвал президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Среди главных причин конфликта Путин обозначил госпереворот в Киеве в 2014 году. Украинский кризис возник не из-за «нападения России на Украину», отметил президент, а в результате государственного переворота, который был поддержан и спровоцирован Западом.

«А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — подчеркнул глава государства.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытка втянуть Украину в НАТО повлияла на конфликт

По словам Путина, постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО также являются одной из главных причин украинского конфликта. Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала, что вступление Украины в Североатлантический альянс представляет прямую угрозу безопасности России.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В вопросе украинского кризиса Россия придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой, подчеркнул Путин.

Путин высказался об итогах встречи с Трампом

Президент выразил надежду, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске открывает дорогу к миру.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении [урегулирования украинского конфликта], открывая дорогу к миру на Украине», — сказал он.

Политик добавил, что в ходе саммита ШОС намерен детально проинформировать иностранных коллег об итогах переговоров с Трампом.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств. Российского главу лично встретили председатель КНР Си Цзиньпинс супругой Пэн Лиюань.