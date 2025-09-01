Россия
Путин раскрыл подход России к решению украинского кризиса

Путин: Ни одна страна не может обеспечить безопасность за счет другой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В вопросе украинского кризиса Россия придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По мнению российского лидера, попытки Запада втянуть Украину в НАТО — одна из причин украинского кризиса. Помимо этого, глава Кремля отметил, что кризис возник не в результате «нападения», а в результате госпереворота.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование конфликта на Украине. Глава государства созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

