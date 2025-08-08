Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование на Украине

Путин созвонился с Токаевым и Мирзиеевым и обсудил урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«[Президент России созвонился с Токаевым], чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса», — говорится в публикации.

Отмечается, что президент Узбекистана в ходе беседы выразил поддержку процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможности проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он указал на то, что российская сторона не против, но для этого «должны быть созданы определенные условия, которые на данный момент отсутствуют».

