15:06, 7 августа 2025

Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Путин допустил встречу с Зеленским при создании необходимых условий
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским при создании необходимых условий для двухсторонних переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что до создания необходимых для встречи условий еще далеко.

Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев готов к встрече лидеров в двухстороннем и трехстороннем формате и ждет от Москвы того же.

