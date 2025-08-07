Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Путин допустил встречу с Зеленским при создании необходимых условий

Президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским при создании необходимых условий для двухсторонних переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что до создания необходимых для встречи условий еще далеко.

Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев готов к встрече лидеров в двухстороннем и трехстороннем формате и ждет от Москвы того же.