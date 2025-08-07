Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Путина и Трампа

Киев готов к встрече лидеров в двухстороннем и трехстороннем формате и ожидает от Москвы того же. Об ожиданиях перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассказал в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

«Обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что согласовал позиции Украины на возможных переговорах с представителями Европейского союза.

В посте Зеленский также сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам украинского лидера, они обсудили необходимость завершения конфликта на территории республики и вступление Киева в Евросоюз.