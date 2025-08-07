Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 7 августа 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Путина и Трампа

Зеленский: Киев готов к встрече Путина и Трампа и ждет того же от России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев готов к встрече лидеров в двухстороннем и трехстороннем формате и ожидает от Москвы того же. Об ожиданиях перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассказал в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

«Обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что согласовал позиции Украины на возможных переговорах с представителями Европейского союза.

В посте Зеленский также сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам украинского лидера, они обсудили необходимость завершения конфликта на территории республики и вступление Киева в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

    В России предложили штрафовать за отказ уступать место в автобусе

    Буланова отреагировала на насмешки над ее подтанцовкой

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кадырова заметили на переговорах в Кремле

    Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом

    Трамп допустил готовность России к обмену территориями

    Желание впечатлить возлюбленную подвело россиянина под две уголовные статьи

    Губернатор сообщил о смерти главы комитета регионального заксобрания в ДТП

    В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости