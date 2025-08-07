Зеленский переговорил с канцлером Германии

Зеленский провел разговор с канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с Мерцем необходимость завершения конфликта на территории республики и вступление Украины в Евросоюз.

5 августа украинский лидер также созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать.