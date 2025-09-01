Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 1 сентября 2025Мир

Путин высказался об итогах встречи с Трампом

Путин заявил, что встреча с Трампом на Аляске открывает дорогу к миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин надеется, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске открывает дорогу к миру на Украине. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении [урегулирования украинского конфликта], открывая дорогу к миру на Украине», — сказал он.

Путин отметил, что Москва ценит предложения и усилия своих стратегических партнеров по урегулированию конфликта. Глава государства добавил, что в ходе саммита ШОС намерен детально проинформировать своих иностранных коллег об итогах переговоров с Трампом.

Ранее Путин назвал условия для урегулирования украинского конфликта. По его словам, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы, что станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости