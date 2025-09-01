Путин высказался об итогах встречи с Трампом

Путин заявил, что встреча с Трампом на Аляске открывает дорогу к миру на Украине

Президент России Владимир Путин надеется, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске открывает дорогу к миру на Украине. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении [урегулирования украинского конфликта], открывая дорогу к миру на Украине», — сказал он.

Путин отметил, что Москва ценит предложения и усилия своих стратегических партнеров по урегулированию конфликта. Глава государства добавил, что в ходе саммита ШОС намерен детально проинформировать своих иностранных коллег об итогах переговоров с Трампом.

Ранее Путин назвал условия для урегулирования украинского конфликта. По его словам, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы, что станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.