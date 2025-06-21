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21:39, 21 июня 2025Россия

Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной

Путин: Украина должна заявить о нейтралитете и не вступать в иностранные альянсы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в военные альянсы, заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал Sky News Arabia.

Он назвал условия для разрешения конфликта с Украиной. По словам главы государства, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы. По мнению Путина, это станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

«Необходимо заявить о нейтралитете Украины, о том, что она не будет вступать ни в какие иностранные альянсы, что она не будет обладать ядерным оружием», — подчеркнул политик.

Ранее Путин дал совет Украине и предложил Киеву сесть за стол переговоров.

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