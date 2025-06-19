Путин призвал Украину садиться и договариваться с Россией

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге обратился к Украине с советом. Его слова приводит РИА Новости.

Путин дал совет Украине и предложил Киеву сесть за стол переговоров.

«Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать», — призвал он.

2 июня в Стамбуле состоялись вторые очные переговоры России и Украины. Встреча продлилась менее двух часов.

Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы позволить забрать тела погибших в «серой зоне».