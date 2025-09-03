Мир
04:37, 3 сентября 2025Мир

«Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

Лавров: Для прочного мира на Украине нужно признать новые территориальные реалии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Условием для наступления прочного мира на Украине является признание на международном уровне вхождения в состав России новых территорий. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, для этого нужно выполнить ряд условий. В первую очередь Лавров указал на необходимость признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые возникли после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов.

Кроме того, для достижения мира следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости страны 1990 года, добавил министр.

Лавров предложил новую систему гарантий безопасности России и Украины

В то же время глава МИД РФ заявил, что Москва выступает за создание новой системы гарантий безопасности для России и Украины, которая станет частью общей архитектуры безопасности Евразии. Он подчеркнул, что устойчивый мир невозможен без устранения коренных причин конфликта. Среди таковых он назвал угрозы безопасности России, которые назрели в результате расширения НАТО и попыток втягивания «в этот агрессивный военный блок» Киева.

До этого Лавров рассказал, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины в логике противостояния с Россией. По его словам, предлагаемые гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.

Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной

Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины будут продолжены, сказал Лавров. По его словам, главы делегаций двух стран находятся в прямом контакте. Он также признал, что в последнее время активные дипломатические усилия прилагают США во главе с президентом страны Дональдом Трампом. Глава МИД напомнил, что 15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Трампа. По его словам, в ходе переговоров была проведена «весьма полезная беседа по украинскому и другим вопросам».

При этом он указал, что важным остается вопрос восстановления и соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Украины. В этой связи Лавров обратил внимание на истребление многих аспектов, связанных с Россией. В качестве примера он привел русский язык, культуру, традиции, каноническое православие и русскоязычные СМИ.

Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения

Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем он отметил, что точных сроков проведения встречи переговорных групп России и Украины по урегулированию конфликта пока нет.

