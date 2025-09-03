Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:36, 3 сентября 2025Мир

Лавров заявил о надежде Москвы на продолжение российско-украинских переговоров

Лавров: Москва рассчитывает на продолжение российско-украинских переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины будут продолжены, главы делегаций находятся в прямом контакте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для индонезийской газеты «Компас», опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагают США во главе с президентом страны Дональдом Трампом. Глава ведомства напомнил, что 15 августа российский лидер Владимир Путин и Трамп провели весьма «полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске». Кроме того, у глав государств состоялось несколько содержательных телефонных разговоров.

Ранее Лавров заявил, что Владимир Путин готов к встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом, по словам главы МИД России, требующие обсуждения на высшем уровне вопросы должны быть хорошо проработаны для такой встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лавров заявил о необходимости устранения угроз безопасности России

    Саммит ШОС в Китае назвали демонстрацией альтернативы доминированию Запада

    Популярность Windows 11 рухнула

    Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

    Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

    Москвичам пообещали августовское тепло

    Россиянам назвали главные угрозы огороду на балконе

    Украина развернет военное производство на территории Европы

    В США предсказали будущее Украины после окончания конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости