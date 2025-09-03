Лавров заявил о надежде Москвы на продолжение российско-украинских переговоров

Лавров: Москва рассчитывает на продолжение российско-украинских переговоров

Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины будут продолжены, главы делегаций находятся в прямом контакте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для индонезийской газеты «Компас», опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагают США во главе с президентом страны Дональдом Трампом. Глава ведомства напомнил, что 15 августа российский лидер Владимир Путин и Трамп провели весьма «полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске». Кроме того, у глав государств состоялось несколько содержательных телефонных разговоров.

Ранее Лавров заявил, что Владимир Путин готов к встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом, по словам главы МИД России, требующие обсуждения на высшем уровне вопросы должны быть хорошо проработаны для такой встречи.