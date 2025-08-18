Мир
20:19, 18 августа 2025

Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом. Скольким мировым лидерам он позвонил?

Путин поговорил с восемью мировыми лидерами и рассказал им о встрече с Трампом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел несколько международных звонков и рассказал мировым лидерам о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

8
телефонных переговоров с мировыми лидерами

провел Владимир Путин по итогам встречи с Трампом на Аляске

Глава государства обсудил прошедший 15 августа саммит с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

