В Кремле высказались о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине

Песков: Точных сроков встречи переговорных групп России и Украины пока нет

Точных сроков проведения встречи переговорных групп России и Украины по урегулированию конфликта пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Точных сроков [нового раунда переговоров между Россией и Украиной] пока мы назвать не можем», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина также подчеркнул, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. При этом он добавил, что в таком вопросе требуется взаимность от украинской стороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал переговоры с рядом стран по поводу предоставления площадки для саммита Москвы и Киева. По его словам, такие обсуждения ведутся с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока.