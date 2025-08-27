В Кремле рассказали о настрое на дипломатическое решение конфликта на Украине

Песков: РФ настроена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Москва настроена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что в этом вопросе также нужна и взаимность со стороны Украины.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Он не стал никак комментировать эту информацию.