В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

«Насчет того, собирается ли Трамп в Китай, то тут нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги (Кэролайн Левитт — прим. «Ленты.ру»). Но о том, что Путин собирается в КНР, уже давно хорошо всем известно. Еще раз повторю, российская сторона готовится к этому визиту», — отметил представитель Кремля.

Песков также назвал «совершенно беспрецедентным» визит Путина в Китай в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

18 июля газета The Times сообщила, что Дональд Трамп, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что такая встреча возможна, если глава Белого дома приедет в КНР на запланированные мероприятия.

