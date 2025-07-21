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13:26, 21 июля 2025Мир

В Кремле допустили встречу Путина и Трампа в Китае при одном условии

Песков: Встреча Путина и Трампа в КНР возможна, если президент США туда приедет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет в КНР на запланированные в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовимся к поездке в Пекин, она действительно есть в повестке у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается, в Пекин», — сказал представитель Кремля.

По его словам, вопрос о целесообразности личной встречи президентов России и США будет поднят в том случае, если Трамп все же решит посетить Китай.

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