В Кремле допустили встречу Путина и Трампа в Китае при одном условии

Песков: Встреча Путина и Трампа в КНР возможна, если президент США туда приедет

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет в КНР на запланированные в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовимся к поездке в Пекин, она действительно есть в повестке у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается, в Пекин», — сказал представитель Кремля.

По его словам, вопрос о целесообразности личной встречи президентов России и США будет поднят в том случае, если Трамп все же решит посетить Китай.