Лавров сообщил необходимое условие для мира на Украине

Лавров: Для мира на Украине нужно признать и оформить территориальные реалии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для установления прочного мира. Об этом он сообщил в интервью индонезийской газете «Компас», опубликованном на сайте МИД.

По словам главы ведомства, для этого нужно выполнить ряд условий. В первую очередь Лавров указал на необходимость признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые возникли после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов.

Кроме того, для достижения мира на Украине следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, добавил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины в логике противостояния с Россией. По его словам, предлагаемые гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.