Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 3 сентября 2025Мир

Лавров сообщил необходимое условие для мира на Украине

Лавров: Для мира на Украине нужно признать и оформить территориальные реалии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для установления прочного мира. Об этом он сообщил в интервью индонезийской газете «Компас», опубликованном на сайте МИД.

По словам главы ведомства, для этого нужно выполнить ряд условий. В первую очередь Лавров указал на необходимость признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые возникли после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов.

Кроме того, для достижения мира на Украине следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, добавил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины в логике противостояния с Россией. По его словам, предлагаемые гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лавров заявил о необходимости устранения угроз безопасности России

    Саммит ШОС в Китае назвали демонстрацией альтернативы доминированию Запада

    Популярность Windows 11 рухнула

    Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

    Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

    Москвичам пообещали августовское тепло

    Россиянам назвали главные угрозы огороду на балконе

    Украина развернет военное производство на территории Европы

    В США предсказали будущее Украины после окончания конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости