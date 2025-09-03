Лавров заявил о невозможности мира на Украине без устранения причин конфликта

Устойчивый мир на Украине будет невозможен, если не искоренить первопричины конфликта. Об этом глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил в рамках интервью журналистам индонезийской газеты «Компас».

Среди первопричин кризиса на Украине министр назвал угрозы безопасности России, которые назрели в результате расширения НАТО и попыток втягивания Киева в этот агрессивный военный блок. По его словам, необходимо создать новую систему гарантий безопасности как для российской, так и для украинской стороны, чтобы они составили часть «общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

Важным остается вопрос восстановления и соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Украины. В этой связи Лавров обратил внимание на истребление многих аспектов, связанных с Россией. В качестве примера он привел русский язык, культуру, традиции, каноническое православие и русскоязычные СМИ.

Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения Сергей Лавров Глава МИД

Кроме того, в беседе Лавров подчеркнул, что для мира на Украине нужно признать и оформить территориальные реалии, которые сложились после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Чтобы достигнуть завершения конфликта, страна должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, добавил глава МИД.