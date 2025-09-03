Бывший СССР
Путин задался вопросом о смысле встречи с Зеленским

Путин: Я не исключал встречи с Зеленским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи», — заявил Путин.

Он добавил, что если Владимир Зеленский готов провести встречу, то ему стоит приехать в Москву, и встреча состоится.

Ранее Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться Зеленским. По словам президента, он ответил, что такая встреча возможна.

