Путин задался вопросом о смысле встречи с Зеленским

Путин: Я не исключал встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи», — заявил Путин.

Он добавил, что если Владимир Зеленский готов провести встречу, то ему стоит приехать в Москву, и встреча состоится.

Ранее Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться Зеленским. По словам президента, он ответил, что такая встреча возможна.