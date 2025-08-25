Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча Путина с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли потенциальная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трансляцию пресс-конференции ведет Белый дом.

«Я не знаю, встретятся ли они. Может да, а может и нет. Они хотели бы, чтобы на я присутствовал на этих переговорах. Я сказал им: "Вы, ребята, должны это решить сами. Это ваше дело. Это не касается нас», — рассказал глава государства.

Также Трамп вновь пригрозил некими «последствиями», если такая встреча все-таки не произойдет. При этом президент США выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент встреча Путина и Зеленского не запланирована, но она может произойти, когда будет готова повестка их саммита, которая сейчас «вообще не готова». Он подчеркнул, что российский лидер встретиться с президентом Украины при условии, что это действительно к чему-то приведет.