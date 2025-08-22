Мир
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского может не дать искомого результата
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не дать искомого результата. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, он хотел лично участвовать в потенциальной встрече Путина и Зеленского, однако «многие считают, что она ни к чему не приведет».

Ранее Трамп заявил, что возможная встреча Путина и Зеленского подобна смешиванию масла и уксуса. При этом он отметил, что предпочел бы не принимать участия в возможных переговорах, а хотел бы, чтобы «они встретились и посмотрели, что у них получится».

