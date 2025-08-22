Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского подобна смешиванию масла и уксуса

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского подобна смешиванию масла и уксуса. Его слова передает страница Белого дома Rapid Response в социальной сети X.

«Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они чем-то напоминают масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам, но посмотрим», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не принимать участия в возможных переговорах Путина с Зеленским. «Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — добавил глава Белого дома.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президенты России и Украины встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».