Названо одно из условий встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин и Зеленский встретятся в случае готовой повестки
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в случае готовой повестки для совместного саммита. Условие назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова», — заявил Лавров.

Министр также заявил, что президент России готов встретиться, если у этой встречи действительно будет «именно президентская повестка». Лавров отмечает, что именно Украина препятствует продвижению к мирному соглашению.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы подменить тяжелую работу по мирному урегулированию «эффектами в стиле КВН».

