Лавров связал с КВН заявления Зеленского о встрече с Путиным

Лавров: Зеленский хочет встретиться с Путиным ради эффектов в стиле КВН

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы подменить тяжелую работу по мирному урегулированию «эффектами в стиле КВН». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на канале YouTube.

«Явно такая его [Зеленского] активность на предмет организации саммита с российским руководителем тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартала-95" и прочих трюков, которыми украинский руководитель так называемый пользуется весьма и весьма активно», — сказал министр.

Он подчеркнул, что таким образом президент Украины опасается, что внимание к нему будет падать. При этом глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Путин высказывался о готовности провести встречу с Зеленским при понимании, что все требующие рассмотрения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.

Лавров также заявил, что в случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киевом должен быть решен вопрос о легитимности властей. При этом он не уточнил, кто именно мог бы подписать соглашения с Россией с украинской стороны.