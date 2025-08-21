Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 21 августа 2025Бывший СССР

Лавров связал с КВН заявления Зеленского о встрече с Путиным

Лавров: Зеленский хочет встретиться с Путиным ради эффектов в стиле КВН
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы подменить тяжелую работу по мирному урегулированию «эффектами в стиле КВН». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на канале YouTube.

«Явно такая его [Зеленского] активность на предмет организации саммита с российским руководителем тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартала-95" и прочих трюков, которыми украинский руководитель так называемый пользуется весьма и весьма активно», — сказал министр.

Он подчеркнул, что таким образом президент Украины опасается, что внимание к нему будет падать. При этом глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Путин высказывался о готовности провести встречу с Зеленским при понимании, что все требующие рассмотрения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.

Лавров также заявил, что в случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киевом должен быть решен вопрос о легитимности властей. При этом он не уточнил, кто именно мог бы подписать соглашения с Россией с украинской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости