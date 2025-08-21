Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 21 августа 2025Бывший СССР

Лавров напомнил о проблеме легитимности украинских властей

Лавров: При подписании соглашений Киевом должен быть решен вопрос легитимности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киевом должен быть решен вопрос о легитимности властей. О проблеме легитимности властей Украины напомнил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — заявил дипломат.

Он не уточнил, кто именно мог бы подписать соглашения с Россией с украинской стороны.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом, по словам главы МИД России, требующие обсуждения на высшем уровне вопросы должны быть хорошо проработаны для такой встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости