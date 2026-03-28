Дмитрию Нагиеву отказывают в съемках в России из-за репутационных рисков

Дмитрия Нагиева вычеркнули из фильма «Королек моей любви», премьера которого должна состояться в России 1 апреля. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, актеру отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Нагиев не получает новых сообщений о контрактах в отечественном кино и рекламе. Деятель искусства подтвердил, что «обрубил все связи» с российским телевиденьем.

Уточняется, что в начале 2026 года актер уехал в Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент он получает заработок от авторских курсов по импровизации. Посещение занятий стоит около 500 тысяч рублей, на них ученики обучаются телесной выразительности и разыгрывают оргазм. Мужчину также уличили в связи с блогершей Натальей Любимовой, причастной к сбору средств для ВСУ.

Ранее Дмитрий Нагиев оценил сексуальность 36-летнего сына словами «надо поработать». Артист раскритиковал внешность сына Кирилла из-за бороды.